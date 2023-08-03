Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы

Согласно постановлению Кабинета министров в 2023-2024 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении страны будет введена единая школьная форма. Это решение предусматривает выбор школами одного из четырех видов формы.

Согласно постановлению Кабинета министров в 2023-2024 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении страны будет введена единая школьная форма. Это решение предусматривает выбор школами одного из четырех видов формы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство науки и образования.

Было отмечено, что в прошлом учебном году педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение.

В министерстве заявили, что родители могут получить подробную информацию об этом в школе, где учатся их дети.

"В целях подготовки к новому учебному году рекомендуется заблаговременно приобретать школьную форму в торговых точках, действующих в городах и районах нашей страны", - отметили в ведомстве.