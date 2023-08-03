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Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы

Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы Согласно постановлению Кабинета министров в 2023-2024 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении страны будет введена единая школьная форма. Это решение предусматривает выбор школами одного из четырех видов формы.
Наука и образование
3 августа 2023 г. 11:34
Минобразования обратилось к родителям по поводу школьной формы

Согласно постановлению Кабинета министров в 2023-2024 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении страны будет введена единая школьная форма. Это решение предусматривает выбор школами одного из четырех видов формы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство науки и образования.

Было отмечено, что в прошлом учебном году педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение.

В министерстве заявили, что родители могут получить подробную информацию об этом в школе, где учатся их дети.

"В целях подготовки к новому учебному году рекомендуется заблаговременно приобретать школьную форму в торговых точках, действующих в городах и районах нашей страны", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi məktəbli formaları ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

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