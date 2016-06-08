​Минобразования Азербайджана обнародовало количество педагогов, зарплата которым повышена

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В этом учебном году повышена зарплата 25 431 педагогу (99% участвовавших в диагностической оценке педагогов), прошедших диагностическую оценку по 12-ти городам и районам Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве образования Азербайджана, по распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 апреля этого года зарплата прошедших диагностическую проверку знаний и навыков преподавателей государственных общеобразовательных учебных заведений повышена в среднем на 10%.

В министерстве рассказали о проведении диагностической оценки принятых на работу в общеобразовательные учебные заведения или сменивших место работы педагогов, как результат конкурсов, проведенных Минобразования в централизованном порядке, а также преподавателей общеобразовательных школ Баку, ранее либо не участвовавших в испытательных экзаменах, либо набравших низкие баллы.

Экзамены были проведены посредством компьютера на основе программного обеспечения.

Диагностическое оценивание провели согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева "О повышении нормы учебной нагрузки и заработной платы учителей государственных общеобразовательных учреждений, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков" и соответствующему приказу министра образования.

В соответствии с некоторыми критериями, в частности с учебной нагрузкой, педагогическим стажем, высшим и средним специальным образованием и пр., заработная плата преподавателей увеличена на 30-40%.