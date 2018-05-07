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    Минобразования обнародовало результаты конкурса по приему на работу

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты конкурса, проведенного для заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими в общеобразовательных школах Азербайджана на основе срочных трудовых договоров.

    Как сообщили Report в министерстве образования, по результатам конкурса с 477 учителями с будущего учебного года будет заключен бессрочный трудовой договор.

    В конкурсе, который прошел в Институте повышения квалификации учителей, каждый кандидат оценивался согласно программе конкурса. Из прошедших регистрацию на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/ 2882 человек в конкурсе приняли участие 692 человека.

    Подробную информацию о результатах кандидаты могут узнать на личной странице.

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