Минобразования обнародовало результаты конкурса по приему на работу

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты конкурса, проведенного для заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими в общеобразовательных школах Азербайджана на основе срочных трудовых договоров.

Как сообщили Report в министерстве образования, по результатам конкурса с 477 учителями с будущего учебного года будет заключен бессрочный трудовой договор.

В конкурсе, который прошел в Институте повышения квалификации учителей, каждый кандидат оценивался согласно программе конкурса. Из прошедших регистрацию на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/ 2882 человек в конкурсе приняли участие 692 человека.

Подробную информацию о результатах кандидаты могут узнать на личной странице.