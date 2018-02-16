Минобразования обнародовало предлагаемые нововведения в связи с суммативным оцениванием

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования обнародовало новшества, нашедшие отражение в проекте документа о суммативном оценивании в средних школах на 2018/2019-й учебный год.

Как сообщает Report, комментируя предложенные поправки, завотделом по программам развития министерства образования Эмин Амруллаев заявил о том, что цель поправок – снизить школьную и экзаменационную нагрузку школьников.

Он отметил, что школьники чрезмерно загружены экзаменами в средних школах. По словам официального представителя министерства, изменения в процессе оценивания позволят решить ряд спорных моментов: "Родители часто жалуются на то, что зачастую в один день имеют место несколько суммативных оцениваний. В проекте документа определено максимальное число суммативов в день. Полагаем, что в день может быть не более 3 суммативов. Некоторые учителя проводили оценивание в течение 30 минут, другие – в течение 45 минут. В предложенных поправках конкретно оговорено время проведения оценивания. Оно будет проводиться в течение 45 минут".

По словам Э.Амруллаева, в новом проекте предложено оценивать знания учеников баллами: "Скажем, школьник набрал на малом суммативном оценивании 74 балла (четверку). Однако при выставлении оценок за полугодие баллы будут слагаться. Оценивание баллами не вызовет споров, а также подстегнет школьников к обучению. Мы снизили шкалу баллов, если раньше тройка оценивалась 40 баллами, то теперь это снижено до 30".