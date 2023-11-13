Минобразования обнародовало перечень программ обучения в зарубежных вузах на 2024/25 учебный год

Министерство науки и образования обнародовало перечень образовательных программ по обучению в престижных университетах мира в следующем учебном году, финансируемых за счет госбюджета.

Министерство науки и образования обнародовало перечень образовательных программ по обучению в престижных университетах мира в следующем учебном году, финансируемых за счет госбюджета.

Как сообщили Report в министерстве, финансирование выделяется в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы".

В ведомстве отметили, что в утвержденный на 2024-2025 учебный год перечень включены в общей сложности 3 993 образовательные программы по обучению в 179 престижных вузах 28 стран. Среди них 631 программа предусматривает обучение на уровне бакалавриата и 3362 на уровне магистратуры.