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Минобразования обнародовало некоторые детали новых правил для учеников

Минобразования обнародовало некоторые детали новых правил для учеников Для пересмотра нормативно-правовых документов и типовых правил, регулирующих здоровые отношения "ученик-учитель", "ученик-школа", "ученик-ученик", "родитель-учитель", "родитель-школа" созданы рабочие группы по регионам.
Наука и образование
22 февраля 2022 г. 12:36
Минобразования обнародовало некоторые детали новых правил для учеников

Для пересмотра нормативно-правовых документов и типовых правил, регулирующих здоровые отношения "ученик-учитель", "ученик-школа", "ученик-ученик", "родитель-учитель", "родитель-школа" созданы рабочие группы по регионам.

Об этом Report сообщил заведующий сектором организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Фуад Гараев.

"Мы дали указания рабочим группам, чтобы подготовленные правила были доступны и применимы. Одним словом, все новые правила должны быть ориентированы на интересы учеников, а не на школу, родителей, учителей", - отметил Гараев.

Новые правила планируется ввести до начала следующего учебного года.

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Версия на азербайджанском языке Yeni hazırlanan məktəb-şagird qaydalarının bəzi detalları açıqlanıb

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