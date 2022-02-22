Минобразования обнародовало некоторые детали новых правил для учеников

Для пересмотра нормативно-правовых документов и типовых правил, регулирующих здоровые отношения "ученик-учитель", "ученик-школа", "ученик-ученик", "родитель-учитель", "родитель-школа" созданы рабочие группы по регионам.

Для пересмотра нормативно-правовых документов и типовых правил, регулирующих здоровые отношения "ученик-учитель", "ученик-школа", "ученик-ученик", "родитель-учитель", "родитель-школа" созданы рабочие группы по регионам.

Об этом Report сообщил заведующий сектором организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Фуад Гараев.

"Мы дали указания рабочим группам, чтобы подготовленные правила были доступны и применимы. Одним словом, все новые правила должны быть ориентированы на интересы учеников, а не на школу, родителей, учителей", - отметил Гараев.

Новые правила планируется ввести до начала следующего учебного года.