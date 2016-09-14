Минобразования Азербайджана обнародовало число первоклашек в новом учебном году

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В 2016/2017 учебном году в первый класс по всей стране пойдут 164 033 школьника.

Как сообщили Report в министерстве образования, в 4 472 общеобразовательных учреждениях будут обучаться в общей сложности 1 415 242 человека.

По сообщению министерства, в новом учебном году в Баку в первый класс пойдут 43 397 детей. В подведомственных Управлению образования города Баку школах будут в новом учебном году учиться 354 573 человека.

Согласно информации, в новом учебном году в эксплуатацию будут сданы 29 новых школ, 17 школ основательно отремонтированы, в 384 школах осуществлен текущий ремонт. Строительство 10 учебных учреждений продолжается.