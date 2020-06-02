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Минобразования об отпуске педагогов

Минобразования об отпуске педагогов

Отпуск педагогов будет в прежнем порядке.  

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Орхан Аббасов. 

По его словам, каких-либо изменений по этому поводу нет. 

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