Минобразования об отпуске педагогов

Отпуск педагогов будет в прежнем порядке.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Орхан Аббасов.
По его словам, каких-либо изменений по этому поводу нет.
Отпуск педагогов будет в прежнем порядке.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Орхан Аббасов.
По его словам, каких-либо изменений по этому поводу нет.
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