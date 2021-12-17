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Минобразования о возможных льготах работающим на освобожденных территориях учителям

Минобразования о возможных льготах работающим на освобожденных территориях учителям "В настоящее время не идет обсуждений о каких-либо льготах работникам образования, которые будут работать на освобожденных территориях. На этих территориях продолжается работа по разминированию".
Наука и образование
17 декабря 2021 г. 11:58
Минобразования о возможных льготах работающим на освобожденных территориях учителям

"В настоящее время не идет обсуждений о каких-либо льготах работникам образования, которые будут работать на освобожденных территориях. На этих территориях продолжается работа по разминированию".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил журналистам.

По его словам, начаты работы по строительству школ в Шуше и Агдаме: "Разумеется, в целом речь идет о многих школах. Вероятно, планируется и отправка учителей, которые там будут работать. Нужно уделить внимание нескольким моментам. После возвращения на эти территории объем и число учеников может измениться. Эта работа требует очень серьезного планирования".

Министр отметил, что пока не наступил этап обсуждения пакета льгот для учителей, которые вернутся на освобожденные территории: "Пока не определено и сколько учителей там будет работать".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə çalışacaq müəllimlərə güzəşt ediləcəkmi?

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