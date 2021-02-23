Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах

Согласно постановлению Кабинета министров №12 от 22 января 2021 года “О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, функционирующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима” и соответст

Согласно постановлению Кабинета министров №12 от 22 января 2021 года “О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, функционирующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима” и соответствующему приказу Министерства образования, с 1 февраля в общеобразовательных учреждениях страны частично продолжается традиционное обучение.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, 1-21 февраля традиционную форму обучения возобновили 4 427 школ и 71 764 классов.

Было отмечено, что к очному обучению привлечены 600 000 учащихся, 120 000 работников. За этот период посещаемость учащихся и преподавателей, посещавших наглядные занятия, составила 90%:

"С 1 по 21 февраля число зараженных вирусом учащихся по стране составило 225 человек (0,03% от общего числа учащихся, привлеченных к очному обучению), количество зараженного коллектива - 159 человек (0,13% от общего числа работников). Число классов, переведенных на дистанционное обучение, по состоянию на 22 февраля составляет 84, а количество школ, переведенных на дистанционное обучение, - 4. Согласно решению центров гигиены и эпидемиологии, Республиканская гимназия искусств, средние школы №82 города Баку, №37 города Гянджи и села Афатли Агдамского района были переведены на дистанционное обучение".