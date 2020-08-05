Минобразования о начале нового учебного года

В настоящее время Министерство образования Азербайджанской Республики осуществляет системные мероприятия для подготовки к 2020-2021 учебному году.

В настоящее время Министерство образования Азербайджанской Республики осуществляет системные мероприятия для подготовки к 2020-2021 учебному году.

Об этом Report сообщили в Минобразования.

Было отмечено, что идет процесс приема учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений, прием на работу учителей планируется начать со следующей недели, продолжается работа по строительству и ремонту учебных заведений, подготовке учебных ресурсов и по другим сферам: "В то же время Министерством образования изучается опыт других стран и рекомендации международных организаций в связи с организацией учебного процесса в условиях пандемии, проводятся обсуждения в этом направлении с соответствующими государственными структурами нашей страны.

Принимаются соответствующие меры для обеспечения права всех обучающихся на получение образование в 2020-2021 учебном году, независимо от санитарно-эпидемиологических условий в стране. Для этого наряду с традиционной формой образования уже сформирован ряд моделей для различных ступеней образования. Наряду с использованием имеющихся ресурсов в этом направлении ведется сотрудничество с международными организациями.

При подготовке предложений по организации учебного процесса учитываются возрастные группы и образовательные потребности обучающихся, особенности ступеней образования, возможности образовательной инфраструктуры, эпидемиологическая ситуация в различных регионах страны и ограничения, применяемые в связи с карантинным режимом в стране. Общественность будет регулярно информироваться об этом".