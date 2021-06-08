Минобразования о количестве заразившихся коронавирусом учеников и учителей

С 17 мая по 5 июня в Сумгайыте у 14 учеников, в Гяндже у 1 ученика и в Абшеронском районе у 2 учеников была зафиксирована высокая температура.

С 17 мая по 5 июня в Сумгайыте у 14 учеников, в Гяндже у 1 ученика и в Абшеронском районе у 2 учеников была зафиксирована высокая температура.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования.

В министерстве сообщили, что среди сотрудников не было зафиксировано случаев повышения температуры.

Результаты теста на коронавирус оказались положительными у 19 учеников и 9 сотрудников в Сумгайыте, у 1 ученика и 1 сотрудника в Шеки, у 11 учеников и 1 сотрудника в Гяндже, у 10 учеников и 8 сотрудников в Абшеронском районе.