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Минобразования о дате приема в I классы

Минобразования о дате приема в I классы Регистрация выполняется самим родителем в онлайн-форме
Наука и образование
16 марта 2021 г. 11:15
Минобразования о дате приема в I классы

Со второй половины апреля начинается прием в первые классы на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс приема в первые классы общеобразовательных учебных заведений будет проводиться в электронном порядке через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Регистрация выполняется самим родителем (законным представителем) в онлайн-форме. Для оказания помощи и поддержки гражданам, в заранее определенных школах будут созданы Альтернативные центры регистрации.

Общественность будет заранее предупреждена о точной дате процесса приема.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi I sinfə şagird qəbulunun vaxtını açıqlayıb

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