Минобразования о дате приема в I классы

Регистрация выполняется самим родителем в онлайн-форме

Со второй половины апреля начинается прием в первые классы на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс приема в первые классы общеобразовательных учебных заведений будет проводиться в электронном порядке через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Регистрация выполняется самим родителем (законным представителем) в онлайн-форме. Для оказания помощи и поддержки гражданам, в заранее определенных школах будут созданы Альтернативные центры регистрации.

Общественность будет заранее предупреждена о точной дате процесса приема.