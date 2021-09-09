Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы

Министерство образования Азербайджана предупредило работников образования, не прошедших вакцинацию

Министерство образования Азербайджана предупредило работников образования, не прошедших вакцинацию.

Как сообщает Report, в министерстве подчеркнули, что возвращение к традиционной форме обучения в новом учебном году зависит от процесса вакцинации работников образования.

В ведомстве напомнили, что начиная с января этого года педагоги одними из первых подключились к осуществляемому в стране процессу вакцинации: "Сейчас свыше 80% работников образования прошли вакцинацию от COVID-19. Вместе с тем, важным вопросом является вакцинация еще большего числа педагогов до начала учебного года".

"Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы. Министерство образования призывает всех работников образования принять участие в массовой вакцинации" - говорится в сообщении.