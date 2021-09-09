О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы

Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы Министерство образования Азербайджана предупредило работников образования, не прошедших вакцинацию
Наука и образование
9 сентября 2021 г. 11:49
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы

Министерство образования Азербайджана предупредило работников образования, не прошедших вакцинацию.

Как сообщает Report, в министерстве подчеркнули, что возвращение к традиционной форме обучения в новом учебном году зависит от процесса вакцинации работников образования.

В ведомстве напомнили, что начиная с января этого года педагоги одними из первых подключились к осуществляемому в стране процессу вакцинации: "Сейчас свыше 80% работников образования прошли вакцинацию от COVID-19. Вместе с тем, важным вопросом является вакцинация еще большего числа педагогов до начала учебного года".

"Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы. Министерство образования призывает всех работников образования принять участие в массовой вакцинации" - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi: "Vaksin olunmayan təhsil işçiləri məktəblərə buraxılmayacaq"

Экслюзивные новости

Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi