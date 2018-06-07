Минобразования: Необходимо основательное повышение квалификации учителей

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Хотя в законодательство включен вопрос о сертификации учителей, до сих пор не начаты обсуждения на тему формы и правил организации процесса".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по программам развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в нормальном порядке учитель должен каждые 3-5 лет проходить диагностическую оценку и уточнять свои навыки:

"Наш подход таков, что диагностическое оценивание с большой долей вероятности станет частью механизма курсов по повышению квалификации. Сейчас учителя проходят эти курсы каждые 5 лет. Участвовавший на курсах учитель пройдет диагностическое оценивание для уточнения, в какой сфере ему нужна помощь".

"Однако сегодня диагностическое оценивание показывает, что необходимо основательное повышение квалификации учителей. В конце курсов по повышению квалификации проверяется, каким навыкам он научился. Уже три года устранена разобщенность в связи с этим. В этот период учителям вручили единые сертификаты", - добавил он.