Минобразования: Нельзя обвинять лишь школы в недавних инцидентах среди учащихся

В министерстве науки и образования назвали нецелесообразными обвинения в адрес общеобразовательных школ касательно недавних инцидентов среди учащихся.

В министерстве науки и образования назвали нецелесообразными обвинения в адрес общеобразовательных школ касательно недавних инцидентов среди учащихся.

Как сообщает Report, выступивший на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию начальник юридического отдела ведомства Сабухи Махмудов отметил, что обвинять в данных инцидентах лишь школу неприемлемо, и это никоим образом не способствует решению проблемы.

По его словам, различные инциденты случались в школах всегда, однако сегодня все преподносится общественности в иной форме. Родители и школы должны приложить совместные усилия для пресечения подобных событий, сказал он.

"Министерство разработало правила поведения учащихся в школах. В качестве пилотного проекта они применяются более чем в 300 школах. Если результаты окажутся положительными, то эти правила будут применяться и в других учебных заведениях в будущем", - сказал он.