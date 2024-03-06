О нас

Минобразования: Нельзя обвинять лишь школы в недавних инцидентах среди учащихся

Минобразования: Нельзя обвинять лишь школы в недавних инцидентах среди учащихся В министерстве науки и образования назвали нецелесообразными обвинения в адрес общеобразовательных школ касательно недавних инцидентов среди учащихся.
Наука и образование
6 марта 2024 г. 12:14
Минобразования: Нельзя обвинять лишь школы в недавних инцидентах среди учащихся

В министерстве науки и образования назвали нецелесообразными обвинения в адрес общеобразовательных школ касательно недавних инцидентов среди учащихся.

Как сообщает Report, выступивший на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию начальник юридического отдела ведомства Сабухи Махмудов отметил, что обвинять в данных инцидентах лишь школу неприемлемо, и это никоим образом не способствует решению проблемы.

По его словам, различные инциденты случались в школах всегда, однако сегодня все преподносится общественности в иной форме. Родители и школы должны приложить совместные усилия для пресечения подобных событий, сказал он.

"Министерство разработало правила поведения учащихся в школах. В качестве пилотного проекта они применяются более чем в 300 школах. Если результаты окажутся положительными, то эти правила будут применяться и в других учебных заведениях в будущем", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: Baş verən xoşagəlməz hadisələrə görə yalnız məktəbləri günahlandırmaq olmaz

Другие новости из категории

В Милли Меджлисе предложили ввести льготы для инвалидов войны при поступлении в вуз
В Милли Меджлисе предложили ввести льготы для инвалидов войны при поступлении в вуз
6 марта 2024 г. 11:25
Малейка Аббасзаде: Гендерное равенство в школах нарушено
Малейка Аббасзаде: Гендерное равенство в школах нарушено
5 марта 2024 г. 15:24
Создается электронная система для усиления контроля в бакинских школах
Создается электронная система для усиления контроля в бакинских школах
5 марта 2024 г. 14:49
Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR
Малейка Аббасзаде: Программа и модель экзамена по азербайджанскому языку разработаны на базе документа CEFR
5 марта 2024 г. 12:57
Госкомитет: В Азербайджане нарушено гендерное равенство в сфере образования
Госкомитет: В Азербайджане нарушено гендерное равенство в сфере образования
5 марта 2024 г. 11:27
В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью
В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью
4 марта 2024 г. 12:01
Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС
4 марта 2024 г. 07:58
В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки начала обработки экзаменационных протоколов
В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки начала обработки экзаменационных протоколов
3 марта 2024 г. 17:19
В Азербайджане свыше 52 тыс. учащихся сдали выпускной экзамен
В Азербайджане свыше 52 тыс. учащихся сдали выпускной экзамен
3 марта 2024 г. 16:13
В освобожденном от оккупации Агдере впервые проведен выпускной экзамен
В освобожденном от оккупации Агдере впервые проведен выпускной экзамен
3 марта 2024 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi