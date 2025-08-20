О нас

Наука и образование
20 августа 2025 г. 10:31
Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению

Министерство науки и образования объявило о начале процесса электронной регистрации кандидатов, поступивших в магистратуру по дополнительному распределению на оставшиеся вакантные места.

Как сообщает Report, регистрация стартует 21 августа в 11:00.

Кандидаты могут подать заявку, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях" на платформе portal.edu.az.

Электронная регистрация завершится 28 августа в 18:00.

Не прошедшие регистрацию кандидаты будут исключены из списка поступивших.

Версия на азербайджанском языке Magistraturaya əlavə yerləşdirmə ilə qəbul olunanların elektron qeydiyyatının vaxtı açıqlanıb

