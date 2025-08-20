Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению

Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению

Минобразования назвало сроки регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению

https://images.report.az/photo/45b5151c-1540-35f2-912b-68c95ca87dbd.jpg https://images.report.az/photo/45b5151c-1540-35f2-912b-68c95ca87dbd.jpg

Министерство науки и образования объявило о начале процесса электронной регистрации кандидатов, поступивших в магистратуру по дополнительному распределению на оставшиеся вакантные места. Как сообщает Report, регистрация стартует 21 августа в 11:00. Кандидаты могут подать заявку, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях" на платформе portal.edu.az. Электронная регистрация завершится 28 августа в 18:00. Не прошедшие регистрацию кандидаты будут исключены из списка поступивших. Подпишитесь на наш Telegram канал