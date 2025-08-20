Минобразования о сроках регистрации для поступивших в магистратуру по дополнительному распределению

Министерство науки и образования объявило о начале процесса электронной регистрации кандидатов, поступивших в магистратуру по дополнительному распределению на оставшиеся вакантные места.
Как сообщает Report, регистрация стартует 21 августа в 11:00.
Кандидаты могут подать заявку, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях" на платформе portal.edu.az.
Электронная регистрация завершится 28 августа в 18:00.
Не прошедшие регистрацию кандидаты будут исключены из списка поступивших.