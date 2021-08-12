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Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu

Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu Министерство образования прокомментировало вопрос о непризнании дипломов бакинского филиала турецкого Университета Anadolu.
Наука и образование
12 августа 2021 г. 17:16
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
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Министерство образования прокомментировало вопрос о непризнании дипломов бакинского филиала турецкого Университета Anadolu.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что в соответствии с законом "Об образовании" и "О лицензиях и разрешениях", за исключением государственных высших учебных заведений, остальные вузы должны получить лицензию.

Было отмечено, что бакинский филиал Университета Anadolu не получал лицензию в Министерстве экономики: "Турецкий Университет Anadolu является одним из высших учебных заведений, аккредитованных уполномоченным органом в области образования этой страны".

Напомним, что специальности 389 заявителей, обратившихся в Агентство по обеспечению качества в образовании, и получивших образование в функционирующих без лицензии бакинских филиалах зарубежных вузов, не признаны на территории страны. Среди этих вузов упоминается и бакинский филиал Университета Anadolu.

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Версия на азербайджанском языке Anadolu Universitetinin Bakı filialının diplomlarının tanınmamasının səbəbi açıqlanıb

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