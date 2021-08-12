Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu

Министерство образования прокомментировало вопрос о непризнании дипломов бакинского филиала турецкого Университета Anadolu.

Министерство образования прокомментировало вопрос о непризнании дипломов бакинского филиала турецкого Университета Anadolu.

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что в соответствии с законом "Об образовании" и "О лицензиях и разрешениях", за исключением государственных высших учебных заведений, остальные вузы должны получить лицензию.

Было отмечено, что бакинский филиал Университета Anadolu не получал лицензию в Министерстве экономики: "Турецкий Университет Anadolu является одним из высших учебных заведений, аккредитованных уполномоченным органом в области образования этой страны".

Напомним, что специальности 389 заявителей, обратившихся в Агентство по обеспечению качества в образовании, и получивших образование в функционирующих без лицензии бакинских филиалах зарубежных вузов, не признаны на территории страны. Среди этих вузов упоминается и бакинский филиал Университета Anadolu.