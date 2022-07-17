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Минобразования: Мы решительно осуждаем все формы насилия в отношении детей

Минобразования: Мы решительно осуждаем все формы насилия в отношении детей Министерство образования выступило с заявлением об избиении школьницы должностными лицами.
Наука и образование
17 июля 2022 г. 17:03
Минобразования: Мы решительно осуждаем все формы насилия в отношении детей

Министерство образования выступило с заявлением об избиении школьницы должностными лицами.

Как передает Report, в заявлении говорится:

«Министерство образования Азербайджана решительно осуждает факт избиения ученицы 9-го класса средней школы № 4 им. В.Алиева города Лянкяран Джамаловой Алии Самир гызы, а также проявления всех форм насилия в отношении детей и заявляет о недопустимости этого.

Минобразования выражает уверенность, что расследование, проводимое соответствующими учреждениями, приведет к наказанию виновных», - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке TN: "Uşaqlara qarşı hər cür zorakılıq hallarının baş verməsini qətiyyətlə pisləyirik"

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