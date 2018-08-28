Минобразования: К новому учебному году выпущено свыше 6 млн учебников

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ К 2018/2019 учебному году выпущено 6 726 029 экземпляров 332 наименований школьных учебников для I-XI классов государственных общеобразовательных школ и методических пособий для учителей.

Как сообщили Report в министерстве образования, школьники смогут получить пособия с 3 сентября из учебных заведений, в которых учатся.

По информации, полученной из министерства, в случае необеспечения учебниками нужно заблаговременно проинформировать руководство школы.

Учебники будут выданы школьнику для использования в течение одного учебного года. Срок использования учебника составляет 4 года со дня его издания.

Электронные версии учебников доступны на сайтах www.e-derslik.edu.az и www.trims.edu.az.