Минобразования и науки: Министр Эмин Амруллаев остается на своем посту

Министерство науки и образования Азербайджана распространило заявление в связи с недавними реформами в сфере науки и образования.
Как сообщает Report, в обращении говорится:
"Указом президента Ильхама Алиева, подписанным в целях укрепления взаимодействия науки и образования и совершенствования управления в этих сферах, Министерство образования переименовано в Министерство науки и образования.
Также на министерство возложены полномочия, связанные с государственной политикой и регулированием в области науки, координацией и направлением научной деятельности научных учреждений и организаций.
Речь идет не о реорганизации Министерства науки и образования и новом назначении на пост министра науки и образования. Эмин Амруллаев продолжает свою работу на посту министра науки и образования".