Минобразования и науки: Министр Эмин Амруллаев остается на своем посту

Министерство науки и образования Азербайджана распространило заявление в связи с недавними реформами в сфере науки и образования.

Министерство науки и образования Азербайджана распространило заявление в связи с недавними реформами в сфере науки и образования.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Указом президента Ильхама Алиева, подписанным в целях укрепления взаимодействия науки и образования и совершенствования управления в этих сферах, Министерство образования переименовано в Министерство науки и образования.

Также на министерство возложены полномочия, связанные с государственной политикой и регулированием в области науки, координацией и направлением научной деятельности научных учреждений и организаций.

Речь идет не о реорганизации Министерства науки и образования и новом назначении на пост министра науки и образования. Эмин Амруллаев продолжает свою работу на посту министра науки и образования".