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Минобразования Грузии: Качество учебников для азербайджаноязычных школ улучшат

Минобразования Грузии: Качество учебников для азербайджаноязычных школ улучшат Качество учебников для азербайджаноязычных школ Грузии и грузиноязычных школ Азербайджана будет улучшено.
Наука и образование
7 октября 2021 г. 14:31
Минобразования Грузии: Качество учебников для азербайджаноязычных школ улучшат
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Качество учебников для азербайджаноязычных школ Грузии и грузиноязычных школ Азербайджана будет улучшено.

Как передает грузинское бюро Report, об этом руководитель департамента стратегического планирования и международных связей Министерства образования и науки Грузии Каха Хандолишвили сказал журналистам.

По его словам, между Азербайджаном и Грузией имеется соглашение об обмене учебниками только по родному языку и литературе: "Что касается учебников по истории, математике, географии и другим предметам, их качество необходимо повысить. С азербайджанской стороной в этом направлении будет проведена работа".

Представитель министерства добавил, что завершается работа над отправкой учебников по родному языку и литературе в грузиноязычные школы Азербайджана: "От азербайджанских коллег получено подтверждение, учебные пособия будут отправлены на следующей неделе".

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Версия на английском языке Georgian Ministry of Education: Quality of textbooks for Azerbaijani-language schools to be improved
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi: "Azərbaycandilli məktəblər üçün dərsliklərin keyfiyyəti yaxşılaşdırılacaq"

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