Минобразования: Добившиеся успеха учителя смогут в дальнейшем стать методистами

Прием учителей на работу и сертификация преподавателей – разные процессы.

Прием учителей на работу и сертификация преподавателей – разные процессы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института образования Азербайджана Руфат Азизов.

Он отметил, что прием учителей на работу означает конкуренцию между кандидатами в учителя в процессе приема на работу: "Постепенно конкуренция растет. Из числа кандидатов выбирают наилучших. Однако сертификация преподавателей нечто иное. Здесь основной вопрос в том, чтобы учителя прошли экзамен на минимальное соответствие требованиям своей специальности".

Р.Азизов подчеркнул, что результаты, достигнутые во время сертификации могут в определенной мере подействовать на будущую деятельность учителей. По его словам, добившиеся успеха учителя в дальнейшем могут стать методистами.