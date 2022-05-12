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Минобразования: Добившиеся успеха учителя смогут в дальнейшем стать методистами

Минобразования: Добившиеся успеха учителя смогут в дальнейшем стать методистами Прием учителей на работу и сертификация преподавателей – разные процессы.
Наука и образование
12 мая 2022 г. 13:08
Минобразования: Добившиеся успеха учителя смогут в дальнейшем стать методистами

Прием учителей на работу и сертификация преподавателей – разные процессы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института образования Азербайджана Руфат Азизов.

Он отметил, что прием учителей на работу означает конкуренцию между кандидатами в учителя в процессе приема на работу: "Постепенно конкуренция растет. Из числа кандидатов выбирают наилучших. Однако сертификация преподавателей нечто иное. Здесь основной вопрос в том, чтобы учителя прошли экзамен на минимальное соответствие требованиям своей специальности".

Р.Азизов подчеркнул, что результаты, достигнутые во время сертификации могут в определенной мере подействовать на будущую деятельность учителей. По его словам, добившиеся успеха учителя в дальнейшем могут стать методистами.

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Версия на азербайджанском языке Sertifikatlaşdırılmanın müəllimlərin gələcək fəaliyyətinə təsiri açıqlanıb

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