Минобразования: Детсад "Kids studio" работает незаконно, без лицензии

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Действующий в Баку детсад "Kids studio" работает незаконно, без лицензии".

Об этом Report заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что вопросами выдачи лицензий для деятельности учреждений образования и детсадов занимается ASAN xidmət. Соответствие учебных заведений требованиям санитарно-гигиенических норм, нормам материально-технического снабжения и пр. проверяются экспертами министерства образования.

Отметим, что распространились видеокадры, где воспитатели действующего в Баку детского сада "Kids Studio" избивают дошколят, оказывают на них физическое и психологическое давление.