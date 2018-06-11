 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобразования: Детсад "Kids studio" работает незаконно, без лицензии

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Действующий в Баку детсад "Kids studio" работает незаконно, без лицензии".

    Об этом Report заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

    Он отметил, что вопросами выдачи лицензий для деятельности учреждений образования и детсадов занимается ASAN xidmət. Соответствие учебных заведений требованиям санитарно-гигиенических норм, нормам материально-технического снабжения и пр. проверяются экспертами министерства образования. 

    Отметим, что распространились видеокадры, где воспитатели действующего в Баку детского сада "Kids Studio" избивают дошколят, оказывают на них физическое и психологическое давление. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi