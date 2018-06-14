Минобразования: Дано согласие на смену рабочих мест 1726 человек

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Завершен конкурс по смене рабочих мест учителей, работающих по бессрочному контракту в учебных заведениях в системе министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, по завершении процесса электронного приема документов, который длился с 4 по 11 июня, были рассмотрены обращения. Приняты заявления 5865 кандидатов.

Во время распределения за основу брались диагностическая оценка учителей и результаты экзамена по приему на работу, а также причины для смены рабочего места и социальные факторы.

По итогам перераспределения, дано согласие на смену рабочих мест 1726 человек. Результаты размещены на личной странице каждого учителя.

Педагоги, успешно прошедшие конкурс по смене рабочего места учителей, должны 27-28 июня предъявить соответствующие документы в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования.