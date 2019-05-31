Минобразования: Число мест госзаказа в вузах Азербайджана увеличилось на 66,1%

"В этом году число мест госзаказа увеличилось на 66,1% по сравнению с прошлым годом".

Как сообщает Report, об этом на тренинге для представителей СМИ заявил заместитель главы аппарата министерства образования Азербайджана, начальник управления науки, высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.

По его словам, количество мест государственного заказа в новом плане приема студентов увеличилось на 8150 мест по сравнению с прошлым годом: "То есть если эта цифра в 2017-2018 учебном году составила 12 324 места, согласно новому плану в 2019–2020 учебном году этот показатель составляет 20 474 места. Это означает, что половина приема в прошлом году были местами государственного заказа".

По словам Ю.Пириева, если 5 лет назад на вступительных экзаменах 700 балов набирали 9 человек, в 2018-2019 учебном году 29 человек набрали максимальный балл: "Число тех, кто набрал более 600 баллов в 2018 году по сравнению с пятью годами ранее увеличилось с 23% до 83%. План приема в частных университетах увеличился от 40% до 60%.