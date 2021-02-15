Минобразования будет принимать граждан в видеоформате

Основной целью является эффективная организация процесса приема граждан

Министерство образования Азербайджана с сегодняшнего дня будет осуществлять процесс приема граждан в видеоформате.

Как сообщили Report в министерстве, основной целью является эффективная организация процесса приема граждан.

Граждане, желающие записаться на прием к должностным лицам министерства, могут связаться по телефону Телефонного информационного центра "146-1". На видеоприемах обращения будут рассматриваться в соответствии с законом "Об обращениях граждан".

Информацию о днях приема можно получить у сотрудников Телефонного информационного центра.