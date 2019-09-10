Минобразования Азербайджана: В 61 школу назначены новые директора

Согласно очередному этапу размещения конкурса по приему на работу на должность директора в государственные общеобразовательные учреждения и решению апелляционной комиссии, обнародованы результаты кандидатов, чьи жалобы были удовлетворены.

Как сообщили Report в министерстве образования, согласно результатам, 61 кандидат был назначен на должность директора в соответствующие учебные заведения.

Новые директора школ приступят к исполнению своих обязанностей с 13 сентября.

Отметим, что согласно "Правилам приема на работу на должность директора государственных общеобразовательных учреждений и регулирования трудовых отношений с директорами, достигшими трудоспособного возраста", по результатам объявленного в ноябре 2018 года конкурса, в целом, были произведены назначения на должность директора в 246 общеобразовательных учреждений.