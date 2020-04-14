Минобразования Азербайджана об уступках учащимся

"В период особого карантинного режима к оценке знаний школьников следует подходить индивидуально. Естественно, посредством телеуроков невозможно на 100% освоить учебный материал. Речь может идти только об определенном уровне".

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра образования Идрис Исаев.

Он сказал, что сейчас невозможно спрогнозировать сколько продлится коронавирусная пандемия: "Безусловно, после определенного периода карантинный режим будет отменен. Наши школьники продолжат обучение в учебных заведениях. В таком случае преподаватели, педагоги с использованием определенных средств, оценят насколько ученики освоили учебную программу во время телеуроков. После будет принято соответствующее решение. Разумеется, сейчас говорить конкретно об этом невозможно. Мы полностью контролируем ситуацию и после соответствующих анализов Минобразования примет решение".

И.Исаев отметил, что сейчас будет неверно говорить о каких-либо уступках ученикам: "Никто не ждал сложившейся ситуации. Безусловно, с использованием всех средств учащимся будет оказана максимальная помощь, чтобы они завершили обучение".