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Минобразования Азербайджана назвало причины плотности учащихся в школах

Минобразования Азербайджана о причинах плотности учащихся в школах

Министерство образования Азербайджана назвало причины плотности учащихся в школах. 

В ответ на запрос Report в министерстве заявили, что согласно "Образцовому уставу общеобразовательной школы", на данный момент число учащихся во многих школах соответствует нормативу. 

Было отмечено, что из-за недостаточности классов в некоторых школах плотность учащихся превышает норму: "Для преодоления плотности модернизируется инфраструктура общеобразовательных учреждений, ведется значительная работа в области строительства школ. В результате осуществленных до сих пор мероприятий было в значительной степени улучшено условие обучения свыше 1 млн учащихся. 

Кроме того, за последние 15 лет построено или капитально отремонтировано свыше 3 200 новых школ, дополнительных учебных корпусов и классов. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию материально-технической базы школ. Работы по расширению сети школ в будущем приведут к устранению плотности учащихся".

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