Минобразования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек

Министерство образования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек.

Министерство образования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на Форуме развития образования.

По его словам, создание Фонда развития образования является шагом к прогрессу и позволяет сотрудничать с частными компаниями.

Министр также отметил, что проводимый во второй раз в стране Форум развития образования объединяет различные стороны, а также частные и государственные учреждения.