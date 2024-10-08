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Минобразования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек

Минобразования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек Министерство образования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек.
Наука и образование
8 октября 2024 г. 10:54
Минобразования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек

Министерство образования Азербайджана сотрудничает с частными компаниями для поддержки образования девочек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на Форуме развития образования.

По его словам, создание Фонда развития образования является шагом к прогрессу и позволяет сотрудничать с частными компаниями.

Министр также отметил, что проводимый во второй раз в стране Форум развития образования объединяет различные стороны, а также частные и государственные учреждения.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan partners with private companies to support girls’ education
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanda qızların təhsilinə dəstək üçün özəl şirkətlərlə əməkdaşlıq olunur

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