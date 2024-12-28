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Минобразования Азербайджана отчиталось о результатах мониторинга в колледжах

Минобразования Азербайджана отчиталось о результатах мониторинга в колледжах Министерство образования и науки Азербайджана в этом году провело мониторинги почти в 30 средних специальных учебных заведениях (колледжах) страны.
Наука и образование
28 декабря 2024 г. 12:37
Минобразования Азербайджана отчиталось о результатах мониторинга в колледжах

Министерство образования и науки Азербайджана в этом году провело мониторинги почти в 30 средних специальных учебных заведениях (колледжах) страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованный министерством отчет об итогах года.

В ходе проверок были выявлены существенные недостатки в организации учебного процесса, а также в управлении колледжами. В отношении руководящих лиц ряда учебных заведений были приняты дисциплинарные меры. Трудовые договоры были расторгнуты с 9 директорами и 8 заместителями директоров колледжей.

Кроме того, за календарный год была проведена инспекция 9 учреждений дополнительного образования. По 3 из них было принято положительное решение, по 4 - отрицательное. Документы еще 2 учреждений в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 30-a yaxın kollecdə monitorinq keçirilib, 17 nəfər işdən çıxarılıb

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