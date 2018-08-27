Минобразования: 9196 человек были приняты в учреждения профобразования

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта ASAN peşə завершен прием документов в учреждения профобразования на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, регистрацию прошли 11 017 человек.

Прием в государственные учреждения профобразования осуществляется бесплатно на основе свидетельства или аттестата с учетом среднего балла по предметам. 9196 человек успешно прошли конкурс и были приняты в учреждения профобразования.

Информация о результатах конкурса была размещена на официальных сайтах минобразования и Госагентства по профобразованию.

Успешно прошедшие через отбор специальностей лица должны до 31 августа предоставить в принятые учреждения документ об образовании, медсправку, удостоверение личности (копия), 4 фотографии 3x4 см, военное обязательство (военнообязанные), а принятые на льготных условиях – соответствующие подтверждающие документы.

Основная цель совместного проекта минобразования и ASAN xidmət - ASAN peşə в обеспечении комфортности и объективности при приеме в учреждения профобразования.

Со списком принятых в профучреждения можно ознакомиться по ссылке.