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    Минобразования: 9196 человек были приняты в учреждения профобразования

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта ASAN peşə завершен прием документов в учреждения профобразования на 2018/2019 учебный год.

    Как сообщили Report в министерстве образования, регистрацию прошли 11 017 человек.

    Прием в государственные учреждения профобразования осуществляется бесплатно на основе свидетельства или аттестата с учетом среднего балла по предметам. 9196 человек успешно прошли конкурс и были приняты в учреждения профобразования.

    Информация о результатах конкурса была размещена на официальных сайтах минобразования и Госагентства по профобразованию.

    Успешно прошедшие через отбор специальностей лица должны до 31 августа предоставить в принятые учреждения документ об образовании, медсправку, удостоверение личности (копия), 4 фотографии 3x4 см, военное обязательство (военнообязанные), а принятые на льготных условиях – соответствующие подтверждающие документы.

    Основная цель совместного проекта минобразования и ASAN xidmət - ASAN peşə в обеспечении комфортности и объективности при приеме в учреждения профобразования.

    Со списком принятых в профучреждения можно ознакомиться по ссылке

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