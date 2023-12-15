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Амруллаев: Необходимо привлечь к дошкольному образованию по меньшей мере каждого пятого ребенка

Амруллаев: Необходимо привлечь к дошкольному образованию по меньшей мере каждого пятого ребенка Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал необходимым привлечение к дошкольному образованию по меньшей мере каждого пятого ребенка.
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 11:18
Амруллаев: Необходимо привлечь к дошкольному образованию по меньшей мере каждого пятого ребенка

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал необходимым привлечение к дошкольному образованию по меньшей мере каждого пятого ребенка.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом министр выступил на XVI Съезде учителей Азербайджана.

По его словам, получившие дошкольное образование дети в дальнейшем показывают лучшие результаты.

"Отдача от инвестиций в дошкольное образование больше, чем на других уровнях образования (в 7-10 раз). Это проявит себя в экономике примерно через 20-30 лет. Нам хотелось бы, чтобы хотя бы каждый пятый ребенок был привлечен к дошкольному образованию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İstəyimiz odur ki, hər 5 uşaqdan heç olmasa biri məktəbəqədər təhsilə cəlb olunsun"

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