Министр: Воспитатели-педагоги без специализированного диплома не будут уволены

"Работа 5 800 воспитателей-педагогов без наличия соответствующей квалификации - это процесс, который продолжается уже почти 30 лет".

"Наличие в системе образования 5 800 воспитателей-педагогов, у которых нет соответствующей квалификации - это итог процесса, который продолжается уже почти 30 лет".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, точных цифр пока нет, поскольку дипломы впервые собираются в единую базу данных: "В системе есть три группы людей. Первая - это те, которые имеют высшее педагогическое образование, но оно не дошкольное. Вторая группа людей имеет высшее образование, но не педагогическое. К примеру, это инженеры, финансисты. Есть третья группа людей, у которых нет документов о высшем образовании. Либо они есть, но отсутствуют в нашей базе. Предоставление документов очень важно, в противном случае эти люди будут получать зарплату по самой низкой ставке".

Министр напомнил, что долгое время этим учителям платили зарплату без расчета их квалификационного уровня: "Мы пытаемся урегулировать этот вопрос в соответствии с законодательством. Это не означает массового увольнения учителей и воспитателей".

Напомним, что министерство сегодня объявило, что 5800 педагогов-воспитателей работают без соответствующего квалификационного документа.