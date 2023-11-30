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Министр внес ясность в вопрос возможности закрытия школ на карантин из-за кори

Министр внес ясность в вопрос возможности закрытия школ на карантин из-за кори В настоящее время не планируется закрывать школы на карантин из-за кори.
Наука и образование
30 ноября 2023 г. 17:37
Министр внес ясность в вопрос возможности закрытия школ на карантин из-за кори

В настоящее время не планируется закрывать школы на карантин из-за кори.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

По словам министра, в ближайшие дни в случае массового заражения, может быть принято решение о переходе на дистанционное обучение.

"На данный момент мы собираем информацию о числе заразившихся в школах. Учитывая эти данные, число заболевших не так велико. Если будет массовое заражение, и будет зарегистрирована опасная ситуация, то в таком случае класс или школа могут перейти на дистанционное обучение", - сказал Амруллаев.

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