Министр внес ясность в вопрос возможности закрытия школ на карантин из-за кори

В настоящее время не планируется закрывать школы на карантин из-за кори.

В настоящее время не планируется закрывать школы на карантин из-за кори.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

По словам министра, в ближайшие дни в случае массового заражения, может быть принято решение о переходе на дистанционное обучение.

"На данный момент мы собираем информацию о числе заразившихся в школах. Учитывая эти данные, число заболевших не так велико. Если будет массовое заражение, и будет зарегистрирована опасная ситуация, то в таком случае класс или школа могут перейти на дистанционное обучение", - сказал Амруллаев.