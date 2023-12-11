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Министр: Внедрение дошкольного образования - один из самых успешных шагов в сфере образования

Министр: Внедрение дошкольного образования - один из самых успешных шагов в сфере образования Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал внедрение дошкольного образования одним из самых успешных шагов в сфере образования в Азербайджане.
Наука и образование
11 декабря 2023 г. 10:52
Министр: Внедрение дошкольного образования - один из самых успешных шагов в сфере образования

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал внедрение дошкольного образования одним из самых успешных шагов в сфере образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр сказал во время выступления на международной научно-практической конференции на тему "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, дошкольное образование, которое начинается в возрасте 5-6 лет, положительно сказывается на дальнейшем развитии ребенка и результаты становятся очевидны спустя 15-20 лет.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "5-6 yaşlı uşaqların məktəbəhazırlıq qruplarına cəlbi uğurlu addımdır" 

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