Министр: Внедрение дошкольного образования - один из самых успешных шагов в сфере образования

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал внедрение дошкольного образования одним из самых успешных шагов в сфере образования в Азербайджане.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал внедрение дошкольного образования одним из самых успешных шагов в сфере образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр сказал во время выступления на международной научно-практической конференции на тему "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, дошкольное образование, которое начинается в возрасте 5-6 лет, положительно сказывается на дальнейшем развитии ребенка и результаты становятся очевидны спустя 15-20 лет.