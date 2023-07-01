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Министр: Важно использовать необходимые ресурсы для формирования образованного общества

Министр: Важно использовать необходимые ресурсы для формирования образованного общества 10:37
Наука и образование
1 июля 2023 г. 11:12
Министр: Важно использовать необходимые ресурсы для формирования образованного общества

Важно использовать необходимые ресурсы формирования образованного человека и образованного общества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на полуфинальном этапе конкурса "Восхождение".

Он отметил, что за последние 30 лет в Азербайджане произошли радикальные изменения во всех сферах: "Большая часть наших граждан родилась до обретения независимости. Я думаю, что независимость - это самая важная ценность для победителей конкурса. Для сохранения независимости необходимы образованные, умелые и, самое главное, квалифицированные кадры. Немаловажным фактором является и их своевременное признание в обществе".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bilikli cəmiyyət kimi formalaşmaq üçün lazımi resurslardan istifadə önəmlidir"

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