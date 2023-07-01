Министр: Важно использовать необходимые ресурсы для формирования образованного общества

10:37

Важно использовать необходимые ресурсы формирования образованного человека и образованного общества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на полуфинальном этапе конкурса "Восхождение".

Он отметил, что за последние 30 лет в Азербайджане произошли радикальные изменения во всех сферах: "Большая часть наших граждан родилась до обретения независимости. Я думаю, что независимость - это самая важная ценность для победителей конкурса. Для сохранения независимости необходимы образованные, умелые и, самое главное, квалифицированные кадры. Немаловажным фактором является и их своевременное признание в обществе".