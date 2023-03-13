В Азербайджане планируется внести изменения в законодательство в связи с переходом на одноуровневую систему в области докторантуры.
Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по проекту закона "О высшем образовании".
По словам министра, существует серьезная необходимость в совершенствовании докторантуры:
"Одна из предстоящих задач - обеспечить переход от двухуровневой системы в области докторантуры к одноуровневой. Очень немногие страны используют двухуровневую систему образования в докторантуре. После подключения Азербайджана к Болонскому процессу запланировано внесение изменений в законодательство для перевода докторантуры на одноуровневую систему".