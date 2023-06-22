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Министр: В высших учебных заведениях должен быть дифференцированный подход

Министр: В высших учебных заведениях должен быть дифференцированный подход В высших учебных заведениях также должен быть дифференцированный подход.
Наука и образование
22 июня 2023 г. 12:54
Министр: В высших учебных заведениях должен быть дифференцированный подход

В высших учебных заведениях также должен быть дифференцированный подход.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, необходимо разработать и внедрить механизм финансирования научных исследований на определенной дифференцированной основе: "В общеобразовательных учреждениях мы смогли реализовать это в течение примерно 10 лет. В высших учебных заведениях также крайне важен дифференцированный подход. Туда, где есть люди, которые могут проводить больше исследований, должно поступать больше государственного финансирования".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ali təhsil müəssisələrində differensial yanaşma olmalıdır"

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