Министр: В высших учебных заведениях должен быть дифференцированный подход

В высших учебных заведениях также должен быть дифференцированный подход.

В высших учебных заведениях также должен быть дифференцированный подход.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, необходимо разработать и внедрить механизм финансирования научных исследований на определенной дифференцированной основе: "В общеобразовательных учреждениях мы смогли реализовать это в течение примерно 10 лет. В высших учебных заведениях также крайне важен дифференцированный подход. Туда, где есть люди, которые могут проводить больше исследований, должно поступать больше государственного финансирования".