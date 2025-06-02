Министр: В следующем учебном году число образовательных учреждений на освобожденных территориях превысит 40

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях насчитывается более 20 образовательных учреждений, а в следующем учебном году их число превысит 40.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях насчитывается более 20 образовательных учреждений, а в следующем учебном году их число превысит 40.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении перед журналистами в рамках Форума образования и партнерства Карабаха "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, наряду с городами, строительство новых школ будет осуществляться и в селах. В этом году в селах начнут функционировать десятки школ, добавил он.