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Министр: В следующем учебном году число образовательных учреждений на освобожденных территориях превысит 40

Министр: В следующем учебном году число образовательных учреждений на освобожденных территориях превысит 40 В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях насчитывается более 20 образовательных учреждений, а в следующем учебном году их число превысит 40.
Наука и образование
2 июня 2025 г. 14:00
Министр: В следующем учебном году число образовательных учреждений на освобожденных территориях превысит 40

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях насчитывается более 20 образовательных учреждений, а в следующем учебном году их число превысит 40.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении перед журналистами в рамках Форума образования и партнерства Карабаха "Совместные шаги для будущего Карабаха".

По его словам, наряду с городами, строительство новых школ будет осуществляться и в селах. В этом году в селах начнут функционировать десятки школ, добавил он.

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Версия на английском языке Number of educational institutions in liberated territories to exceed 40
Версия на азербайджанском языке Nazir: Növbəti tədris ilində azad edilmiş ərazilərdə təhsil müəssisələrinin sayı 40-ı ötəcək

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