Министр: В разговорах о НАНА возрастной фактор сильно преувеличен

В разговорах об Академии наук, о науке, возрастной фактор сильно преувеличен. Думаю, что возрастной фактор не является серьезной проблемой. Для меня важен не возраст, а опыт людей.

В разговорах об Академии наук, о науке, возрастной фактор сильно преувеличен. Думаю, что возрастной фактор не является серьезной проблемой. Для меня важен не возраст, а опыт людей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

“В науке обычно возраст всегда выше. Среди получателей нобелевских премий тоже мало молодежи. Но для обеспечения этой преемственности, устойчивости крайне важно вовлечение молодежи в науку. Мы должны учитывать, какие могут быть стимулы для молодежи, вовлеченной в эту сферу”, - подчеркнул министр науки и образования.