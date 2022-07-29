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Министр: В разговорах о НАНА возрастной фактор сильно преувеличен

Министр: В разговорах о НАНА возрастной фактор сильно преувеличен В разговорах об Академии наук, о науке, возрастной фактор сильно преувеличен. Думаю, что возрастной фактор не является серьезной проблемой. Для меня важен не возраст, а опыт людей.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 19:11
Министр: В разговорах о НАНА возрастной фактор сильно преувеличен

В разговорах об Академии наук, о науке, возрастной фактор сильно преувеличен. Думаю, что возрастной фактор не является серьезной проблемой. Для меня важен не возраст, а опыт людей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

“В науке обычно возраст всегда выше. Среди получателей нобелевских премий тоже мало молодежи. Но для обеспечения этой преемственности, устойчивости крайне важно вовлечение молодежи в науку. Мы должны учитывать, какие могут быть стимулы для молодежи, вовлеченной в эту сферу”, - подчеркнул министр науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "AMEA, elmlə bağlı danışanda yaş faktoru çox qabardılır"

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