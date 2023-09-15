Министр: В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профобразования

В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профессионального образования.

В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профессионального образования.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, находящийся в Физули по случаю "Дня знаний".

По его словам, на первом этапе будет построено 8 учреждений профессионального образования.

"Это будут масштабные образовательные комплексы. Фундамент одного из них уже заложен главой государства в городе Физули. Планируем завершить строительство в течение 24 месяцев. В то же время будут проводиться работы для развития инфраструктуры профессионального образования в городе Шуша", - сказал министр.