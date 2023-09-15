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Министр: В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профобразования

Министр: В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профобразования В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профессионального образования.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 13:59
Министр: В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профобразования

В освобожденных от оккупации районах будет создана современная инфраструктура профессионального образования.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, находящийся в Физули по случаю "Дня знаний".

По его словам, на первом этапе будет построено 8 учреждений профессионального образования.

"Это будут масштабные образовательные комплексы. Фундамент одного из них уже заложен главой государства в городе Физули. Планируем завершить строительство в течение 24 месяцев. В то же время будут проводиться работы для развития инфраструктуры профессионального образования в городе Шуша", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "İşğaldan azad olunan rayonlarda müasir peşə təhsili infrastrukturu yaradılacaq"

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