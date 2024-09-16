Министр: В новом учебном году планируется открытие школ в Джебраиле и Кяльбаджаре

11:56

В текущем учебном году планируется открытие новых школ в Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает корреспондент Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на открытии средней школы №1 в городе Шуше.

Министр сказал, что этот учебный год - первый после полного восстановления суверенитета Азербайджана.

"Этот первый учебный год после полного восстановления суверенитета Азербайджана. Через несколько дней у нас будет открытие школы в Ханкенди. В этом учебном году планируется открытие новых школ в городах Джебраил и Кяльбаджар, а также в ряде сел. Каждое открытие школы приносит радость сотням семей", - сказал Амруллаев.