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Министр: В новом учебном году планируется открытие школ в Джебраиле и Кяльбаджаре

Министр: В новом учебном году планируется открытие школ в Джебраиле и Кяльбаджаре 11:56
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 12:09
Министр: В новом учебном году планируется открытие школ в Джебраиле и Кяльбаджаре

В текущем учебном году планируется открытие новых школ в Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает корреспондент Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на открытии средней школы №1 в городе Шуше.

Министр сказал, что этот учебный год - первый после полного восстановления суверенитета Азербайджана.

"Этот первый учебный год после полного восстановления суверенитета Азербайджана. Через несколько дней у нас будет открытие школы в Ханкенди. В этом учебном году планируется открытие новых школ в городах Джебраил и Кяльбаджар, а также в ряде сел. Каждое открытие школы приносит радость сотням семей", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Bu tədris ilində Cəbrayıl və Kəlbəcərdə yeni məktəblərin açılışı planlaşdırılır

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