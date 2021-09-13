Министр: В новом учебном году будут функционировать более 800 дошкольных групп общинного типа

В рамках проекта дошкольного образования на общинной основе, реализуемого по инициативе и при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в 2021-2022 учебном году в 700 школах по 55 районам (городам) будут функционировать 850 дошкольных образовате

В рамках проекта дошкольного образования на общинной основе, реализуемого по инициативе и при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в 2021-2022 учебном году в 700 школах по 55 районам (городам) будут функционировать 850 дошкольных образовательных групп общинного типа.

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что проект охватит примерно 15 000 детей 3-4-х лет: "Проект, в котором будет задействовано 776 преподавателей-воспитателей, имеет особое значение с точки зрения создания новых рабочих мест в регионах, развития и доступности образования в раннем возрасте, а также социализации родителей и формирования общинной культуры".