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Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов

Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов 15:34
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 15:51
Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов

В Карабахском университете сейчас обучается 1100 студентов, однако в ближайшие годы их число увеличится до 12 тыс.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

"Сейчас в вузе обучается 1100 студентов. На следующем этапе планируется обучение 1500 студентов. В последующие годы в вузе будут обучаться 10-12 тыс. студентов", - сказал Амруллаев.

Министр также отметил, что с нового учебного года в вузе планируется открытие медицинского факультета. По его словам уже ведутся работы по созданию этого факультета на базе больницы в Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetində Tibb fakültəsinin açılması planlaşdırılır

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