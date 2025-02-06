Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов

15:34

В Карабахском университете сейчас обучается 1100 студентов, однако в ближайшие годы их число увеличится до 12 тыс.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

"Сейчас в вузе обучается 1100 студентов. На следующем этапе планируется обучение 1500 студентов. В последующие годы в вузе будут обучаться 10-12 тыс. студентов", - сказал Амруллаев.

Министр также отметил, что с нового учебного года в вузе планируется открытие медицинского факультета. По его словам уже ведутся работы по созданию этого факультета на базе больницы в Ханкенди.