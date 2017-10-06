Министр: В этом году рекордное количество абитуриентов стали студентами

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "В этом году рекордное число, а именно 37 500 абитуриентов, стали студентами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, это происходит наравне с повышением среднего проходного бала: "Иными словами, рост числа студентов происходит не с понижением критериев поступления в вузы, а с их сохранением. Это в свою очередь означает, что с каждым годом в вузы поступают более подготовленные студенты".