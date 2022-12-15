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Министр: В будущем учитель будет получать зарплату и как преподаватель, и как методист

Министр: В будущем учитель будет получать зарплату и как преподаватель, и как методист "В результате сертификационных экзаменов будет проведен ряд реформ. Например, учитель сможет получать зарплату и как преподаватель, и как методист".
Наука и образование
15 декабря 2022 г. 14:10
Министр: В будущем учитель будет получать зарплату и как преподаватель, и как методист

"В результате сертификационных экзаменов будет проведен ряд реформ. Например, учитель сможет получать зарплату и как преподаватель, и как методист".

Как передает Report, об этом на парламентских слушаниях на тему "Сертификация учителей общеобразовательных учреждений" заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ответ на заданные вопросы.

"В то же время после завершения сертификации мы сфокусируемся на проверке других навыков работников образования. Наша цель в том, чтобы не прошедшие сертификацию учителя не преподавали ученикам, но и не оставались без работы", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Gələcəkdə müəllim həm təhsilverən, həm də metodist kimi əməkhaqqı alacaq”

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