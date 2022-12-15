Министр: В будущем учитель будет получать зарплату и как преподаватель, и как методист

Министр: В будущем учитель будет получать зарплату и как преподаватель, и как методист

"В результате сертификационных экзаменов будет проведен ряд реформ. Например, учитель сможет получать зарплату и как преподаватель, и как методист".

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