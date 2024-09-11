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Министр: В Баку на днях откроется Турецко-Азербайджанский университет

Министр: В Баку на днях откроется Турецко-Азербайджанский университет 17:02
Наука и образование
11 сентября 2024 г. 17:24
Министр: В Баку на днях откроется Турецко-Азербайджанский университет

В Баку через несколько дней состоится открытие Турецко-Азербайджанского университета.

Об этом анкарскому бюро Report заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амируллаев, принявший участие в открытии начальной школы имени Гейдара Алиева в турецком Кахраманмараше.

По его словам, открытие этого вуза станет важным событием в отношениях между двумя странами.

Министр также подчеркнул, что скоро состоится открытие Карабахского университета, расположенного в городе Ханкенди: "Я верю, что этот университет станет центром высшего образования не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира".

Амруллаев отметил, что укрепление связей между странами тюркского мира будет способствовать совместному решению возникающих проблем.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Bir neçə gündən sonra Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin açılışı olacaq

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