Министр: В Баку на днях откроется Турецко-Азербайджанский университет

17:02

В Баку через несколько дней состоится открытие Турецко-Азербайджанского университета.

Об этом анкарскому бюро Report заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амируллаев, принявший участие в открытии начальной школы имени Гейдара Алиева в турецком Кахраманмараше.

По его словам, открытие этого вуза станет важным событием в отношениях между двумя странами.

Министр также подчеркнул, что скоро состоится открытие Карабахского университета, расположенного в городе Ханкенди: "Я верю, что этот университет станет центром высшего образования не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира".

Амруллаев отметил, что укрепление связей между странами тюркского мира будет способствовать совместному решению возникающих проблем.