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    Министр: В Баку готово к эксплуатации общежитие на 800 мест

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Баку завершено строительство и готов к эксплуатации комплекс студенческого общежития на 800 мест, имеющий самую современную инфраструктуру".

    Как сообщает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал во время выступления на втором съезде азербайджанских студентов.

    Министр отметил, что в столице и регионах строятся новые комплексы общежитий, в Сумгайыте и Гяндже имеющиеся здания студенческих общежитий капитально ремонтируются и реконструируются.

    Дж.Байрамов добавил, что это позволит в значительной степени расширить образовательные возможности студентов.

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